В Генпрокуратуре России рассказали о разгуле мошенничества

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной рассказал о широком распространении мошенничества в стране. По его словам, в последнее время мошенники начали массово использовать сервисы для знакомств.

Куренной утверждает, что раньше мошенники использовали методы психологического воздействия, а также злоупотребляли доверием порядочных граждан. Сейчас всё изменилось, мошенники все чаще используют достижения научно-технического прогресса.

Куренной перечислил основные направление, которые популярны среди мошенников на данный момент: мошенничество с использованием мобильной связи и интернета, мошенничество с надомной работой и маткапиталом, а также мошенничество с платежными картами и с помощью сервисов знакомств.