Запретить усыновлять российских детей могут не только американцам

Заместитель директора консульского департамента МИД Руслан Голубовский заявил о возможности сделать "закон Димы Яковлева" более "универсальным". По его мнению, запрет на усыновление детей в России необходимо распространить и на представителей других стран, совершивших преступления против жителей РФ.

Напомним, в России с 1 января 2013 года вступил в силу "закон Димы Яковлева", который устанавливает запрет на усыновления детей гражданами Соединенных Штатов Америки. Госдума одобрила запрет в связи с резонансными случаями жесткого обращения американских усыновителей с приемными детьми из России. Примечательно, что мучители детей остались безнаказанными.