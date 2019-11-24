Работодатели готовы принимать на работу кандидатов с избыточным весом

Согласно опросу, проведенному Исследовательским центром портала Superjob. ru, только четверть российских работодателей при отборе кандидатов на работу отдадут предпочтение тем, у кого нет лишнего веса.

В социологическом опросе приняли участие представители 500 российских компаний и 5000 тысяч граждан из всех округов страны. Респондентам задавали вопросы на тему: нет ли дискриминации по весу при трудоустройстве. Стоит отметить, что в основном, о подобной дискриминации заявляли молодые женщины с невысокой материальной обеспеченностью.

Формально дискриминация при трудоустройстве в нашей стране запрещена. Однако теория нередко расходится с практикой. И тем не менее, по статистике Исследовательского центра, подбирая персонал, большинство работодателей (более 65 процентов) все-таки не обращает внимания на наличие у соискателей лишних килограммов .

Еще семь лет назад, когда проводился аналогичный опрос, такую позицию занимали чуть более половины менеджеров по персоналу. То есть предвзято относящихся к людям с лишним весом, стало почти в 2 раза меньше, чем их было в 2012 году.