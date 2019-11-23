Премьер-министр предложил замену четырехдневной рабочей неделе

Дмитрий Медведев считает, что вместо четырех дней можно работать пять, но по четыре часа в день.

"В современном смысле это будет неполная занятость, если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки", — объяснил глава правительства.

Дмитрий Медведев также выступил против жесткого определения неполного рабочего дня в Трудовом кодексе, поскольку оно может осложнить прием на работу матерей с маленькими детьми.

Вопрос о введении в России в будущем четырехдневной рабочей недели Дмитрий Медведев озвучил летом 2019 года. В Федерации независимых профсоюзов идею поддержали и отметили, что тенденция к сокращению рабочих часов наблюдается во всем мире.

Тем не менее, по оценке экономистов, введение четырехдневки может негативно сказаться на производительности труда. Специалисты также считают, что в нынешних условиях в России можно рассчитывать, скорее всего, на увеличение продолжительности рабочей недели.