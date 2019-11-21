В Подмосковье около 100 брошенных поселков - эксперты

В Московской области в настоящее время примерно 100 брошенных поселков. Такие данные представили эксперты компании "Инком-Недвижимость". Треть из этих деревень пустует свыше 5-ти лет. Вероятность их возрождения почти минимальна, полагают специалисты.

Деревни могли опустеть по причине физического устаревания либо правовых проблем, а также вследствие банкротства компании-девелопера или неудачного плана застройки.

Отмечается, что брошенные поселки имеются на различных направлениях, а также и на разном расстоянии от российской столицы. Но чаще всего они расположены на расстоянии свыше 50-ти километров от Москвы.

В зону риска попадает примерно половина поселков в сельской местности Московской области, они уже сейчас находятся в полузаброшенном состоянии, пояснили в "Инком Недвижимости". Как прогнозируют эксперты компании, 80% сел на загородном рынке подмосковного региона может ожидать аналогичная участь.