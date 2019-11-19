Письмо "Матерей против политических репрессий" передадут в Генпрокурату

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что письменное обращение участников движения "Матери против политических репрессий", направленное Владимиру Путину с просьбой не допустить злоупотреблений силовиков, будет передано в Генпрокуратуру.

По словам Пескова, в данном случае речь идет, скорее всего, о надзоре, а эту функцию выполняет Генпрокуратура.

Представители движения "Матери против политических репрессий" обратились к российскому лидеру с петицией, в которой выражают просьбу "защитить их детей от произвола следственных и судебных органов".

Подписи под коллективным обращением поставили родители узников, так называемых, "московского дела", "пензенского дела" и "ростовского дела". Подписались и матери анархиста Азата Мифтахова, фигуранта дела "Артподготовки" Сергея Рыжова, а также родственники обвиняемых в участии в запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".