Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что письменное обращение участников движения "Матери против политических репрессий", направленное Владимиру Путину с просьбой не допустить злоупотреблений силовиков, будет передано в Генпрокуратуру.
По словам Пескова, в данном случае речь идет, скорее всего, о надзоре, а эту функцию выполняет Генпрокуратура.
Представители движения "Матери против политических репрессий" обратились к российскому лидеру с петицией, в которой выражают просьбу "защитить их детей от произвола следственных и судебных органов".
Подписи под коллективным обращением поставили родители узников, так называемых, "московского дела", "пензенского дела" и "ростовского дела". Подписались и матери анархиста Азата Мифтахова, фигуранта дела "Артподготовки" Сергея Рыжова, а также родственники обвиняемых в участии в запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.