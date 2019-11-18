Речь идет об ущербе по завершенным уголовным делам.
За период с января по август этого года было выявлено 18,4 тысяч коррупционных преступлений. Стоит отметить, что 5,5 тысяч преступлений в крупном или особо крупном размере.
Ущерб компенсировали на сумму 27 млрд руб. К уголовной ответственности привлечено 1000 чиновников.
Фото: twitter.com
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.