Для части региональных чиновников 31 декабря станет выходным днем

Губернатор Сергей Жвачкин подарил сотрудникам администрации выходной в канун Нового года.

Вернее, он своим распоряжением перенес рабочий день с 31-го на 28 декабря. Для всех остальных жителей Томской области последний декабрьский день уходящего года так и останется рабочим.

Объявил об этом губернатор на совещании с правительством области, и объяснил свое решение многочисленными просьбам женщин — сотрудниц администрации, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику.

Кстати, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по поводу изменения уже утвержденного трудового календаря, то есть отказа от рабочего 31 декабря, сказал, что в этот день надо работать.

А новогодние праздники для россиян продлятся с 1 по 8 января 2020 года.