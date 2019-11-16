Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы

Зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала об угрозах в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии. По её словам, адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин, а также создательница сети взаимопомощи Алена Попова регулярно получают угрозы в социальных сетях и по электронной почте.

Депутат отметила, что лица, получавшие угрозы, направили обращение в силовые структуры, какие именно она не уточнила. Ранее Пушкина заявляла, что до конца года внесет в Госдуму законопроект о домашнем насилии. Сейчас документ дорабатывается.