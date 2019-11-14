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Источник Правда.Ру

Законы, которые "порадуют" россиян в 2020 году

Общество

С 1 января 2020 года в силу вступает ряд законодательных актов, которые изменят жизни некоторых россиян. Налоговый кодекс РФ с нового года будет частично переработан, а в список социальных выплат добавится новое пособие.

Пенсионная реформа: начало

Многие россияне знают о пресловутой пенсионной реформе, которая вступает в силу в 2020 году. Мужчины смогут выходить на пенсию только при достижении 61 года, женщины - 56 лет. Далее пенсионный возраст россиян будет ежегодно повышаться.

Правительство предусмотрело механизм защиты лиц предпенсионного возраста. Тем, кому предстоит выходить на пенсию в 2019-2020 году пенсионное обеспечение будет назначено на полгода раньше, чем этого требует законодательство. Действующим пенсионерам также будет производиться ежемесячная доплата в размере 523 рублей.

Повышение МРОТ

Сейчас в Российской Федерации размер минимального размера оплаты труда регулируется отдельным законом, который ежегодно обновляют. С 2017 года МРОТ соответствует прожиточному минимуму за второй квартал прошедшего года. С 2020 года в силу вступает новый закон, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, который увеличит размер МРОТ.

В новом году МРОТ приравняют к прожиточному минимуму второго квартала 2019 года. Таким образом минимальный размер оплаты труда достигнет 12 130 рублей.

Законодательное регулирование рыболовства

В 2020 году рыболовам-любителям придется учесть особенности нового закона, который будет регулировать любительское рыболовство в России. Под "любительским рыболовством" понимается "процесс добычи (вылова) биологических ресурсов, находящихся в воде с целью удовлетворения личных потребностей либо запросов.

Теперь за рыбаком будет закрепляться право собственности на улов. Однако будет и ряд ограничений. Например, вступит в силу запрет на подводную охоту в местах массового скопления людей, а также нельзя будет использовать акваланги или другие электронные средства для ловли рыбы над или под водой.

Дополнительное пособие по уходу за ребенком

С 1 января российские женщины смогут получать дополнительное пособие по уходу за первым или вторым ребенком возрастом от 1,5 до 3 лет. Размер выплаты будет соответствовать прожиточному минимуму на несовершеннолетнего в регионе.

Но есть и одно условие. Доход на каждого члена семьи не должен быть больше двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Новые налоги

С 2020 года в Налоговый кодекс РФ будут включены пять новых платежей:

  1. Экологический платеж;
  2. Утилизационный налог;
  3. Туристический сбор;
  4. Оплата за использование дорог федерального значения;
  5. Налог на недвижимость для операторов связи общего пользования.

Уменьшение "налогового бремени" для ИП

В 2020 году индивидуальные предприниматели смогут перейти на новую систему оплаты налогов, которая призвана уменьшить "налоговое бремя" на малый бизнес. Система носит название "Налог на профессиональный доход". Предприниматель сможет платить налог в размере 4% от прибыли, если оказывает услуги только физическим лицам. В случае, если услуги оказываются и юридическим лицам налог составит 6% от прибыли.

Темы 2020 мрот бизнес законы налоги рыбалка пособие новый год рыболовство пенсионная реформа социальные выплаты
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