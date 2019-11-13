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Источник Правда.Ру

В РАН смогли "предсказать" результаты ЕГЭ

Общество

Заведующий лабораторией Института психологии РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Ушаков рассказал о районах Москвы, где лучше всего сдали ЕГЭ. По его словам, высокий уровень грамотности и знаний соответствует тому, где более 100 лет назад находились самые "грамотные" деревни.

"Мы анализировали результаты грамотности крестьянского населения по переписи 1883 года и они оказались идентичны современным показателям, в частности результатам ЕГЭ, с учетом корреляции", - рассказал Ушаков на собрании членов РАН.

Ученый утверждает, что эта связь продолжает прослеживаться даже несмотря на то, что между этими районами практически исчезли границы, а также наблюдается "перемешивание жителей". Ушаков отметил, что аналогичная связь с грамотностью крестьян и результатами ЕГЭ на одной территории наблюдается по всей Российской Федерации.

Темы егэ ран москва деревни крестьяне грамотность образование дмитрий ушаков перепись населения
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