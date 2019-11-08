Москвичам напомнили о сроке уплаты налогов на имущество

Департамент экономической политики и развития города Москвы напомнил москвичам о сроке уплаты налогов на имущество физических лиц за 2018 год.





Уплата налога производится ежегодно не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Однако в этом году налог за 2018 год необходимо уплатить не позднее 2 декабря 2019 года, т. к. 1 декабря — выходной день.

Уплачивать налог на имущество физических лиц обязаны граждане, у которых находятся в собственности квартиры и хозяйственные постройки, гаражи и машино-места, недостроенные дома и апартаменты, склады и офисы.

Ставка по налогу на имущество в столице зависит от вида имущества и составляет 0,1% для тех, кто владеет гаражом или машино-местом, 0,3% для владельцев недостроенных частных жилых домов, 1,5% для собственников объектов из перечня, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП и 2% для владельцев любых объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей. Для прочих нежилых объектов недвижимости, например, для складов или производственных зданий, налоговая ставка составляет 0,5%.

В Москве установлены дополнительные региональные льготы для плательщиков налога, среди которых собственники гаражей и машино-мест, расположенных в офисных и торговых объектах, и собственники апартаментов в зданиях из реестра апартаментов, утвержденного Правительством Москвы. Также с 2019 года дополнительную льготу по налогу, которая дается только на один объект недвижимости, получили многодетные семьи: 5 кв. м. на каждого ребенка в квартире или комнате и 7 кв. м. — в доме.

Подробнее — в ролике департамента экономической политики и развития города Москвы.