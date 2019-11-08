В России с каждым годом выпускают все меньше пилотов вертолетов

Омский летно-технический колледж гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского является единственным учебным заведением в России, в котором готовят пилотов вертолетов.

Из-за дефицита преподавателей, а также наличия проблем с техническим состоянием учебной техники, за последние 3 года почти на 40% сократил выпуск пилотов.

По словам директора колледжа Александра Строганова, по полетным специальностям в колледже наблюдаются задержки с выпуском. Каждый год колледж выпускает 50-52 человека (так было в прошлом и позапрошлом годах). Но в этом году колледж выпустил всего 49 человек. Это намного меньше, чем требуется в этой сфере. Ранее выпуск составлял около 80 курсантов в год.

В колледже не хватает специалистов, которые занимаются подготовкой именно специалистов летных специальностей. Что касается выпусков специалистов технических специальностей (прибористам, радистам, механикам), то по ним выпуски своевременные.

По мнению директора учебного заведения, для решения данной проблемы нужно увеличить финансирование, так как нужно поднять зарплаты данной категории специалистов, а также выделить деньги на ремонт воздушных судов и закупку новых вертолетов.

Фото: www.oltuga-spo.ru