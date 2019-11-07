Социологи ВЦИОМ провели опрос, чтобы узнать, сколько российских семей делают запасы на зиму, самостоятельно консервируя продукты или покупая готовые домашние заготовки.
В результате опроса выяснилось, что 90% жителей России делают домашние заготовки. 85% опрошенных семей делают домашние заготовки, а среди жителей сел этот показатель достигает 93%.
52% респондентов делают заготовки сами, среди них 93% - это женщины и люди в возрасте от 45 до 59 лет, 65% - люди старше 60 лет.
Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что в их семье другие родственники занимаются заготовками. А среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет - этот показатель составляет 65%.
15% российских семей не делают заготовки. Эта доля выше среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (27%), а также жителей столиц и россиян с высоким уровнем дохода (29% и 22% соответственно).
По словам россиян, они делают домашние заготовки, так как это вкусно и позволяет сэкономить бюджет. Так ответили 38% и 35% респондентов. 32% россиян считают, что домашние продукты более высокого качества, чем покупные, 31% опрошенных считают, что домашние продукты более полезные.
23% россиян используют домашнюю консервацию, чтобы сохранить урожай. 17% россиян любят сам процесс. 10% ответили, что занимаются домашними заготовками, чтобы их потом дарить. Для 8% жителей России домашние заготовки является неотъемлемой частью рациона.
Чаще всего россияне консервируют помидоры (73%) и огурцы 970%).
С целью приготовления домашних заготовок более 50% россиян для приготовления домашних заготовок самостоятельно выращивают урожай (64%).
Обычно из своих продуктов делают заготовки жители городов с населением менее 100 тысяч человек (71%) и сел (70%). 12% россиян покупают продукты для заготовок в магазине, в основном это жители городов, население которых составляет от 500 до 900 тысяч человек.
23% респондентов делают заготовки из своих и из покупных продуктов.
Обычно это жители столиц и городов-миллионников (28% и 30% соответственно).
До следующего сбора урожая успевают использовать почти все домашние заготовки 58% опрошенных. 23% опрошенных сообщили, что они используют больше половины заготовок, а 12% - около половины.
Фото: youtube.com
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