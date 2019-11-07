85% российских семей делают домашние заготовки

Социологи ВЦИОМ провели опрос, чтобы узнать, сколько российских семей делают запасы на зиму, самостоятельно консервируя продукты или покупая готовые домашние заготовки.

В результате опроса выяснилось, что 90% жителей России делают домашние заготовки. 85% опрошенных семей делают домашние заготовки, а среди жителей сел этот показатель достигает 93%.

52% респондентов делают заготовки сами, среди них 93% - это женщины и люди в возрасте от 45 до 59 лет, 65% - люди старше 60 лет.

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что в их семье другие родственники занимаются заготовками. А среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет - этот показатель составляет 65%.

15% российских семей не делают заготовки. Эта доля выше среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (27%), а также жителей столиц и россиян с высоким уровнем дохода (29% и 22% соответственно).

По словам россиян, они делают домашние заготовки, так как это вкусно и позволяет сэкономить бюджет. Так ответили 38% и 35% респондентов. 32% россиян считают, что домашние продукты более высокого качества, чем покупные, 31% опрошенных считают, что домашние продукты более полезные.

23% россиян используют домашнюю консервацию, чтобы сохранить урожай. 17% россиян любят сам процесс. 10% ответили, что занимаются домашними заготовками, чтобы их потом дарить. Для 8% жителей России домашние заготовки является неотъемлемой частью рациона.

Чаще всего россияне консервируют помидоры (73%) и огурцы 970%).

С целью приготовления домашних заготовок более 50% россиян для приготовления домашних заготовок самостоятельно выращивают урожай (64%).

Обычно из своих продуктов делают заготовки жители городов с населением менее 100 тысяч человек (71%) и сел (70%). 12% россиян покупают продукты для заготовок в магазине, в основном это жители городов, население которых составляет от 500 до 900 тысяч человек.

23% респондентов делают заготовки из своих и из покупных продуктов.

Обычно это жители столиц и городов-миллионников (28% и 30% соответственно).

До следующего сбора урожая успевают использовать почти все домашние заготовки 58% опрошенных. 23% опрошенных сообщили, что они используют больше половины заготовок, а 12% - около половины.

Фото: youtube.com