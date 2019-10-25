По данным опроса ВНИИ труда, самыми востребованный профессиями в РФ в ближайшем будущем будут такие профессии, как: бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, токарь, электромеханик по лифтам, сообщает RT.
Также по-прежнему будут востребованными представители дефицитных профессий: электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер, инженер-химик, менеджер контроля качества биотехнологического производства, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту.
Набирают все большую популярность новые специальности: специалисты баз данных, специалисты по облачным приложениям.
Как сообщила эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина, все вышеуказанные специальности очень востребованы и сейчас.
Фото: pravda.ru
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