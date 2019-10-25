Эксперты рассказали, какие профессии в РФ будут востребованы в будущем

По данным опроса ВНИИ труда, самыми востребованный профессиями в РФ в ближайшем будущем будут такие профессии, как: бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, токарь, электромеханик по лифтам, сообщает RT.

Также по-прежнему будут востребованными представители дефицитных профессий: электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер, инженер-химик, менеджер контроля качества биотехнологического производства, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту.

Набирают все большую популярность новые специальности: специалисты баз данных, специалисты по облачным приложениям.

Как сообщила эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина, все вышеуказанные специальности очень востребованы и сейчас.

Фото: pravda.ru