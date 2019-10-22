Телеведущий Владимир Соловьев вписан в Книгу рекордов Гиннесса

На сайте Книги рекордов Гиннесса появилось сообщение, что российский телеведущий Владимир Соловьев провел в прямом эфире в течение недели 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Предыдущим рекордсменом был японец Монта Мино. Соловьев превзошел его результат на четыре часа.

Рекорд был установлен во время эфиров передач "Кто против?" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" о политической обстановке в мире.

На вопрос коллег-журналистов, как ему это удалось, шоумен сказал, что просто любит свою работу и не считает минуты до окончания трудового дня. "Я всю жизнь много работал. Мне просто нравится, это мой образ жизни. Я не отношусь к своей деятельности, как к тяжёлой работе: восемь часов и давай домой. Нет", — цитирует ответ "Национальная служба новостей".

Что касается работы, то телеведущий работает в основном в прямом эфире. Нередко эмоции на съемочной площадке зашкаливают и некоторых гостей выгоняют из студии. Соловьева многие критикуют, пишут петиции за отстранение его от эфира за оскорбления оппонентов и ищут нелицеприятные подробности в его биографии. А недавно известный музыкант Борис Гребенщиков написал сатирическую песню "Вечерний М,", в которой Соловьев напрямую не называется, но многие считают, что она посвящена ему.

Но тем не менее передачи с его участием являются одними из самых рейтинговых на канале.

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