О ком же спел Гребенщиков: телеведущие сошлись в споре

Опубликованная на Ютуб-канале легендарного БГ песня "Вечерний М" нешуточно задела, по-видимому, российских телеведущих.

Первым на нее отреагировал Владимир Соловьев.

Сначала ведущий "России 1", приняв слова песни на свой счет, в telegram-канале язвительно высказался о произведении: "Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста". А позже предположил, что композиция была написана под влиянием Украины и скорее всего посвящена Ивану Урганту. Потом передумал и объявил, что герой композиции — Владимир Зеленский.

Телеведущий Иван Ургант, в свою очередь, тоже высказался на этот счет. В эфире своего шоу он сказал: "Мы каждое утро просыпаемся под радиопередачи друг друга. И нас волнует, про кого Борис Гребенщиков эту песню написал? Кого полощет Борис Борисович в своем аквариуме?"

Впрочем, Ургант считает, что музыкант, прямо не называя имен, имел в виду ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Напомним, что Гребенщиков опубликовал новую песню в субботу, 28 сентября. В ней поется о "подлинном труженике наших времен", который работает в месте, "где светло и туда все глядят". "Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак, и когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг", — говорится в тексте песни.

Фото: скрин с Ютуб-канала БГ