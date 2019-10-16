Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в гостях у Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1". Наставник национальной команды подарил журналисту футболку с 22-м номером, под которым выступает Артем Дзюба.
Сам футболист расписался на форме. Соловьев надел футболку и показал фотографию в Instagram.
"Станислав Саламович пришел не с пустыми рукам. Спасибо", - написал Соловьев.
Сборная России досрочно вышла в финальную часть Евро-2020. Следующим летом команда проведет матчи турнира в Санкт-Петербурге. В отборочном цикле россияне одержали семь побед подряд. В ноябре россияне проведут еще две встречи - с Бельгией и Сан-Марино.
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