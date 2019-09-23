Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания. Спортсмен раскритиковал ведущего Владимира Соловьева за его сообщения в Twitter.
"В соцсетях чуть ли не каждый второй чиновник позволяет себе жестить. Типа того, что в бедности виноваты вы сами, потому что тунеядцы и алкоголики. Есть еще один интересный персонаж. Как же его… Соловьев. Это такое бинго! А он ведь еще ведет какие-то передач на "России".
Глянул его Twitter — и мне стало стыдно. Даже я, хотя меня знают 20 человек, не могу позволить себе так выражаться. Для меня дико, что человек с федерального канала так себя ведет. Тем более, вы говорите, у него такие рейтинги", — приводит "СЭ" слова Вольвича.
Вольвич - двукратный чемпион Европы и победитель Лиги наций в составе сборной России. С "Зенитом" он выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Росссии, Лигу чемпионов ЕКВ и клубного чемпионата мира. На Олимпиаде-2016 он был признан лучшим блокирующим турнира.
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