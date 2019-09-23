Сирийские беженцы выдавали себя за украинских волейболистов

Полиция в аэропорту Афин задержала 10 сирийских нелегалов, которые выдавали себя за волейбольную команду из Украины. Инцидент произошел в воскресенье, когда мужчины предъявили украинские паспорта на контроле. Документы оказались ранее украденными или утерянными, сообщает Ekathimerini.

"Спортсмены" пытались вылететь из Греции в Швейцарию. Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму с одинаковыми спортивными сумками.

Свою вину сирийцы признали. Позже им будет предъявлено обвинение за попытку незаконного выезда из страны.

Фото: Ekathimerini

Читайте также:

Российские волейболистки обыграли Аргентину на Кубке мира

ВАДА начало процесс отстранения РУСАДА по ускоренной процедуре

Футболист Погба купил собаку для защиты от фанатов

Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты команд

Расстроенный Дзюба стал героем мемов

ЦСКА подтвердил проведение матчей Евролиги в Калининграде