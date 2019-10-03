Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в радиоэфире

Российский телеведущий Владимир Соловьев оскорбил слушателя радиоэфира "Вести FM". Поводом для этого послужила критика радиослушателем из Татарстана в адрес журналиста, которого он назвал "лакеем".

"Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!", - прокричал в ответ Соловьев. Он также пригрозил, про отдаст номер телефона радиослушателя на проверку, поскольку "таких надо проверять". При этом комментарий Соловьев зачитал с характерным иностранным акцентом, уточняет портал Ura.ru.

Ранее некоторые СМИ предположили, что песня Бориса Гребенщикова "Вечерний М", в которой музыкант высмеял телевизионных пропагандистов, посвящена именно журналисту Владимиру Соловьеву.

В августе появилась информация о том, что Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного специалистами "Левада-центра".