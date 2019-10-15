В РФ введут единую платежку за коммунальные услуги

В РФ могут ввести единый платежный документ (ЕПД), в который будут входить все услуги ЖКХ.

Соответственно, в единый платежный документ включат платежи за содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и капремонт. Данная мера упростит гражданам процесс оплаты. Правительство также сможет следить за ростом тарифов.

В ряде регионов России жители пока продолжают получать отдельные платежки за разные виды услуг.

Данный законопроект внесли в июне этого года. Авторы законопроекта полагают, что данное нововведение поможет снизить долги граждан за ЖКХ.

Правительство заявило, что планирует поддержать законопроект о введении ЕПД, если он будет доработан. Так, требуется дать четкое определение понятия ЕПД и уже действующего "платежного документа", чтобы не было неточностей и ошибок в начислениях.

Стоит отметить, что ЕПД не отменяет и отдельные платежки за услуги ЖКХ. В связи с этим могут возникать ситуации, когда жители будут получать сразу несколько документов.

По итогам первого квартала текущего года граждане России задолжали за услуги ЖКХ 564,5 миллиардов рублей.

Фото: pravda.ru

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