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Автор Ксения Аширова

Как быстро оплатить ЖКХ

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Большинство нашего населения привыкло платить за ЖКХ услуги в банке по квитанциям с комиссией. Особенно это актуально для людей старшего поколения. Однако, как быть, когда в привычном банке перестали принимать коммунальные платежи, ссылаясь на онлайн услуги, или же отделение банка возле дома и вовсе закрылось? В данной статье можно найти ответ на этот вопрос.

В последнее время из-за нестабильной экономической ситуации ухудшилось не только финансовое состояние страны в целом, но также и коммерческих банков. Минимизируя свои издержки на содержание подразделений, банки оптимизируют свою работу, закрывая многие офисы и переводя услуги в онлайн формат. Клиентам банков тоже приходится адаптироваться, поэтому пришло время поменять свои привычки и начать платить за привычные услуги по-другому.

Первым и самым популярным способом является оплата коммунальных услуг через портал госуслуг. Для этого необходимо зайти в свой личный кабинет, используя свой логин и пароль, далее ввести в поисковой строчке "оплата ЖКХ" и нажать на поиск. В результатах выйдет полный перечень всех поставщиков услуг города. После того, как необходимый поставщик будет найден, следует ввести номер своего лицевого счета и оплатить банковской картой нужную сумму. Комиссия за пользование порталом не взимается. Квитанцию можно скачать и распечатать из личного электронного кабинета.

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Следом идут собственные сайты поставщиков услуг. Там, напрямую, можно оплатить все предоставляемые услуги. Однако стоит быть крайне внимательными, чтобы не допустить ошибку при вводе банковских реквизитов компании.

Как еще один вариант, можно оплатить коммунальные услуги через личный кабинет своего банка, тем более без комиссии. Такую функцию уже практикуют некоторые банки, например, Тинькофф и ВТБ. Алгоритм действий такой же: на сайте банка следует выбрать нужного поставщика услуг, ввести номер счета и оплатить.

Следующей альтернативой банковским платежам является платежная система "Город". Для общего пользования она стала доступна еще в 1999 году, после чего, с течением времени, приобрела статус федеральной.

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Данная система аккумулирует в себе множество поставщиков из различных регионов России. Кроме длинного списка компаний, платежная система также предоставляет широкий функционал оплат — от налоговых платежей и пошлин до платы за обучение и покупки в интернет-магазинах. Помимо этого, на сайте системы есть возможность создать свой личный кабинет и вносить туда всю необходимую информацию, касающуюся ЖКХ, например, заявки в аварийную службу, показания счетчиков и многое другое. Плата за многие услуги осуществляется без комиссии.

Замыкает список информационная система ЖКХ, где можно авторизоваться с помощью ранее упомянутого портала госуслуг. С июля 2019 года к системе подключены все поставщики коммунальных услуг страны. До 2018 года пользоваться системой можно было бесплатно, однако Почта Банк ввел комиссию за обслуживание. Теперь привилегия без комиссионной оплаты доступна лишь для тех, кто создаст на сайте госуслуг виртуальный кошелек отечественной платежной системы "МИР". Для оплаты услуг необходимо будет переводить деньги сперва со своей карты в виртуальный кошелек, а затем осуществлять оплату услуг.

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Фото: m. lenta.ru

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