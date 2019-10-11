ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию

В рамках стартовавшей в России реформы с 2019 года полностью изменился подход к пенсионной системе. Граждане теперь будут позже выходить на пенсию, применены новые формулы относительно начисления выплат, и состав трудового стажа также изменен.

Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.

К таким периодам имеют отношение: служба в армии или во вневедомственных структурах; уход за ребенком до 1,5 лет; временная нетрудоспособность; уход за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом, пожилым гражданином от 80 лет; получение пособия по безработице; период обустройства в процессе переезда в другой регион с целью осуществления трудовой деятельности.

Особо подчеркивается, что период учебы на очной форме исключен по причине отсутствия отчислений за гражданина в ПФР.

До 2025 года минимальный уровень трудового стажа будет повышаться на 1 год, пока не составит 15 лет, а пенсионных баллов — на 2.4, пока не составит 30.

Специалисты по пенсиям напоминают, что с 2002 года в страховой стаж для назначения пенсии идут только те периоды, в которые работодатель делал отчисления в Пенсионный фонд России.

Некоторые руководители компаний пытаются сэкономить и не переводят часть денег с дохода работника в ПФР. Ничего не подозревающий сотрудник узнает об этом только тогда, когда обращается за начислением пенсии и "не досчитывается" нескольких лет стажа.

Пенсионный фонд настоятельно рекомендует россиянам "проявлять бдительность" и самостоятельно проверять сведения за работодателем. Сделать это можно в личном кабинете на официальном сайте ПФР.

Еще один "сюрприз" ожидает самозанятых граждан. Они вообще могут не рассчитывать на страховой стаж, поскольку не трудоустроены официально. Впрочем, говорят в ПФР, по закону "работающие на себя" люди могут, при желании, вносить на свой пенсионный счет некоторую сумму в течение года. Тогда стаж будет зачислен.

Если человек претендует на несколько пенсий, то определенные годы страхового стажа пойдут только в одну из выплат.

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