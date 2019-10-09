Безработные россияне могут выйти на пенсию на два года раньше

ПФР предусмотрел в своем бюджете на 2020 год 4,4 миллиарда рублей на выплаты досрочных пенсий тем россиянам, кто по объективным причинам не может трудоустроиться.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета ПФР на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

"Расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, запланированы в 2020 году в сумме 4,4 млрд рублей, в 2021 году - 5,6 млрд рублей, в 2022 году - 6,4 млрд рублей", - говорится в документе.

В пресс-службе ПФР подчеркивают, что граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства.

По данным Пенсионного Фонда на 1 июля, таких получателей было 23,5 тыс. человек.

Чтобы оформить пенсию досрочно, неработающему гражданину, помимо основных документов, надо взять в службе занятости специальное предложение о направлении на пенсию по старости досрочно, поясняют в ПФР.

Напомним, что в России с 2019 года началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет и для мужчин до 65 лет. Согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет попадают в категорию граждан предпенсионного возраста.

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