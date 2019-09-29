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Источник Правда.Ру

Педагог, уволенная за откровенные фото, призвала коллег "раздеться"

Общество print

Екатерина Конопенко, уволенная из детско-юношеского центра Магнитогорска за серию откровенных фото, записала видеообращение к преподавателям. По ее словам, педагоги должны быть "честными и голыми".

"Купальники? Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания", - утверждает Конопенко в опубликованной видеозаписи.

Екатерина Конопенко лишилась должности тренера по кикбоксингу после того, как в Сети обнаружились снимки ее откровенной фотосессии 19-летней давности. Прокуратура и Следственный комитет посчитали, что снимки пропагандируют насилие. Педагог утверждает, что собирается подать суд и оспорить решение об увольнении.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как учительнице из Барнаула пришлось уволиться после публикации фотографий в платье и купальнике в соцсетях. Один из родителей учеников посчитал, что учительница не должна публиковать настолько откровенные фотографии в социальных сетях и обратился к директору школы.

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Темы фотосессия увольнение аморальность магниторгорск екатерина конопенко детско-юнешский центр
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