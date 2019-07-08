Учительница частной школы в Омске получила выговор из-за того, что показала детям 8-14 лет фильм ужасов "Кукла". На педагога пожаловались некоторые родители.
По словам отца одной из девочек, которая посещала школьный лагерь, его дочь не могла уснуть и рассказала, что им показывали фильм ужасов. Детей заставляли смотреть фильм, говоря, что иначе заставят читать книги, заявил он.
По словам директора школы Владимира Бема, учительница в актовом зале действительно включила этот фильм детям, но сделала это исходя из названия. Реального содержания фильма она не знала.
"Она не знала, что это за фильм, и по титрам это тоже было непонятно. Когда дошли до середины фильма, его выключили. Тем более, там нет ни одного кадра "ужасных ужасов". К середине фильма детям просто стало это неинтересно", - цитирует его агентство РИА "Новости".
Учительнице объявили выговор и лишили премии. Некоторые родители решили забрать своих детей из школьного детского лагеря в связи с инцидентом.
"У нас нет детей шести лет. Минимальный возраст - восемь лет, с восьми до 14. В основном это дети - 10-11 лет, то есть достаточно большие. По глупости учительницей был включен этот фильм. Учителя, безусловно, виноваты и наказаны. Но делать из этого сенсацию не совсем правильно", - заключил Бем.
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