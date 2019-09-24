Киселев признал, что в сюжетах его телепрограммы были ошибки

Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев признался, что в его передаче имели место быть несколько ошибок. Он пояснил, что редакция несколько раз допускала, когда "одно изображение выдавалось за другое". По словам Киселева, это были ошибки "архивирования".

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" отметил, что у каждой редакции бывают ошибки.

"Никто не застрахован от ошибок. Все их допускают, но главное, как к ним относится зритель. Не нужно считать, что фейки - это наша редакционная политика. Мы не ставим себе задачу забивать информационный поток лживыми новостями", - объяснился Киселев.

Ведущий программы "Вести недели" объяснил, что важно разделять фейки на две группы: "специально созданные фейки" и "ошибочные фейки". По мнению Киселева, самое большое количество фейков находится в интернете.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Дмитрий Киселев объяснялся на свое "избитое лицо". Во время презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова, он появился с ссадинами на лице. Пришлось объяснять их происхождение. Как оказалось, телеведущий получил эти небольшие травмы во время отдыха на даче в Коктебеле.

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