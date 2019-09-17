Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии

В Сети появились детали болезни известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Их опубликовал "Московский комсомолец". По информации издания, актриса недавно вернулась из Европы, где проходила лечение. Помимо Польши, Заворотнюк побывала в Германии, где врачи сделали ей трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль.

Журналисты утверждают, что хирургическое вмешательство не принесло ожидаемых результатов, поскольку болезнь развивается слишком быстро. Затем Заворотнюк прибыла в свой дом в Подмосковье. Ее состояние уже значительно ухудшилось. Когда ей совсем стало плохо - вызвали врачей.