СК заинтересовал конфликт между школой и учеником из-за прически

Следственное управление СК России по Красноярскому краю проведет проверку в связи с конфликтом между руководством одной из школ региона и родителями ученика из-за прически. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас следователи опрашивают школьника, его родителей, директора школы и классного руководителя. Рассматривается вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

Причиной конфликта стала прическа мальчика, который сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик. Администрация школы в беседе в родителями пригрозила перевести школьника на домашнее обучение, если он не выполнит требование классного руководителя и не изменит прическу.

Как пояснили в администрации школы, в учебном заведении действует положение о внешнем виде учащихся, согласно которому детям запрещается носить необычные прически.