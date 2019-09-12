Следственное управление СК России по Красноярскому краю проведет проверку в связи с конфликтом между руководством одной из школ региона и родителями ученика из-за прически. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас следователи опрашивают школьника, его родителей, директора школы и классного руководителя. Рассматривается вопрос о возможном превышении должностных полномочий.
Причиной конфликта стала прическа мальчика, который сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик. Администрация школы в беседе в родителями пригрозила перевести школьника на домашнее обучение, если он не выполнит требование классного руководителя и не изменит прическу.
Как пояснили в администрации школы, в учебном заведении действует положение о внешнем виде учащихся, согласно которому детям запрещается носить необычные прически.
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