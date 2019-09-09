Россияне смогут купить алкоголь, подтвердив свой возраст через телефон

В скором времени при покупке алкоголя или сигарет вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Такая возможность станет частью эксперимента по внедрению электронных паспортов. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов.

"При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим возможности взлома", - сказал он.

Приложение будет контролировать и блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением через специальные считывающие устройства: тачскрины для считывания отпечатков или устройства с технологией распознавания лиц.

"В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность", - заключил чиновник.