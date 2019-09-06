Водителей с BlaBlaCar предложили обложить налогом

Автомобилисты, которые подвозят попутчиков с использованием сервиса BlaBlaCar и аналогичных ему, должны платить налог на доходы физических лиц в размере 13%. С таким предложением выступило Министерство финансов России.

В ведомстве указывают, что подоходным налогом не облагается строго определенный перечень доходов граждан: пособия, пенсии и компенсационные выплаты федерального и местного уровня. К этому числу не относятся заработки от поездок.

Министерство также предлагает ограничить число перевозок до двух в сутки, запретить оплату наличными и блокировать аккаунты водителей за коммерческие рейсы. Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков выступила против подобной инициативы.

По мнению экспертов, необходимость уплаты налога приведет к росту стоимости поездок до 20%. При этом сам сервис может стать платным для водителей и попутчиков.

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