Автомобилисты, которые подвозят попутчиков с использованием сервиса BlaBlaCar и аналогичных ему, должны платить налог на доходы физических лиц в размере 13%. С таким предложением выступило Министерство финансов России.
В ведомстве указывают, что подоходным налогом не облагается строго определенный перечень доходов граждан: пособия, пенсии и компенсационные выплаты федерального и местного уровня. К этому числу не относятся заработки от поездок.
Министерство также предлагает ограничить число перевозок до двух в сутки, запретить оплату наличными и блокировать аккаунты водителей за коммерческие рейсы. Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков выступила против подобной инициативы.
По мнению экспертов, необходимость уплаты налога приведет к росту стоимости поездок до 20%. При этом сам сервис может стать платным для водителей и попутчиков.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ряд женщин-активистов потребовал от правительства и президента обеспечить многодетных матерей и их детей бесплатным такси. Матери считают общественный транспорт "не таким комфортным".
Читайте также: Как агрегаторы оценивают адекватность таксистов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.