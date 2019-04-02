Таксист сломал пассажирке ногу: как агрегаторы оценивают адекватность водителей

Однажды москвичка Ольга Садвокасова пережила неприятный инцидент: водитель, подъехавший на машине "Яндекс.Такси", разбил ей нос и сломал ногу. На водителя, конечно, завели уголовное дело, однако до сих пор никто не знает, где он находится. После такого случая многие люди стали чаще пользоваться общественным транспортом. Как агрегаторы набирают водителей и кто отвечает за их адекватность?

Стоит запомнить, что чаще всего машины с наклейками бренда такси — совсем не показатель качества. Это всего лишь рекламный ход. "Ситимобил", например, предлагает наклеить такие брендовые наклейки совершенно бесплатно и даже предоставляет водителям денежное вознаграждение.

При отборе водителей некоторые таксопарки изучают всю историю человека, проверяют его по черным спискам, по наличию судимостей и прочее. Тщательную проверку делает таксопарк BananaTaxi. Там же адекватность водителя оценивается и при личной встрече. Однако этого недостаточно, за состоянием водителей нужен постоянный контроль. Например, в "Формуле такси" есть даже свои врачи, которые каждое утро осматривают водителей (например, на наличие алкогольного опьянения или просто спрашивают о самочувствии и качестве сна). Статистика показывает, что чаще всего проблемы могут возникать и с теми водителями, которые наработали слишком много часов. По правилам водитель должен вернуть машину ровно через восемь часов, однако этими правилами работники часто пренебрегают.

В "Яндекс.Такси" и Uber также проводится тестирование для того, чтобы проверить водителей на знание правил таксопарков. "Ситимобил" ещё проверяет водителей на знание русского языка. Водитель, сдавший такой тест, будет изначально иметь рейтинг значительно выше. Однако неизвестно, обучают ли водителей в этих компаниях навыкам хорошего общения с клиентами и проверяют ли они их психику во время тестов. Тем не менее после упомянутого инцидента "Яндекс.Такси" стал записывать всю информацию о водителях на специальные карточки, которые можно посмотреть при заказе машины через приложение (а также его фотографию, имя, рейтинг, количество поездок и отзывы). Более того, раз в пару дней водители "Яндекс.Такси" теперь обязаны фотографировать свою машину, чтобы понять, можно ли и далее допускать его к работе.

В последнее время стали также проводить тренинги для "детского" тарифа — во время этих тренингов водителей учат правильно устанавливать детское кресло, общаться с детьми и реагировать на то, если ребенок, допустим, начнет бить ногой по сиденью. В январе 2019 года был также открыт первый центр обучения для водителей в Москве.

Наконец, представители таксопарков утверждают, что если пользователи будут жаловаться на поведение того или иного водителя, ему просто заблокируют доступ к новым заказам. Таким образом кажется, что за последнее время качество набора водителей в таксопарки выросло, а вероятность попасть на неадекватного водителя — меньше.

Фото: Губерния Daily

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