Урожай картофеля советуют не хранить более полугода

Урожай картофеля не следует хранить дольше полугода, заявила специалист московской инспекции по качеству Екатерина Чердакова.

Она отметила, что его надо хранить в темноте, при температуре 3-5 градусов, без перепадов влажности. По словам Чердаковой, которые приводит агентство "Москва", под воздействием прямого или рассеянного света в клубнях появляется соланин, и картофель зеленеет, становится горьким. Есть такие клубни нельзя, так как это вещество может вызвать сильное отравление, вплоть до летального исхода.

Ранее Росстат сообщил, что сейчас в среднем россиянин потребляет в год в два раза меньше картофеля, чем житель РСФСР в 1980 году, - 59 кг против 117.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева заявила, что это связано с ростом разнообразия продуктов, а не со снижением уровня доходов населения. Она отметила, что 40 лет назад в Советском Союзе не было ни фруктов, ни ягод, "поэтому наедались картошкой".

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