Урожай картофеля не следует хранить дольше полугода, заявила специалист московской инспекции по качеству Екатерина Чердакова.
Она отметила, что его надо хранить в темноте, при температуре 3-5 градусов, без перепадов влажности. По словам Чердаковой, которые приводит агентство "Москва", под воздействием прямого или рассеянного света в клубнях появляется соланин, и картофель зеленеет, становится горьким. Есть такие клубни нельзя, так как это вещество может вызвать сильное отравление, вплоть до летального исхода.
Ранее Росстат сообщил, что сейчас в среднем россиянин потребляет в год в два раза меньше картофеля, чем житель РСФСР в 1980 году, - 59 кг против 117.
Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева заявила, что это связано с ростом разнообразия продуктов, а не со снижением уровня доходов населения. Она отметила, что 40 лет назад в Советском Союзе не было ни фруктов, ни ягод, "поэтому наедались картошкой".
Читайте также:
Росстат: потребление россиянами картофеля за 40 лет сократилось вдвое
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.