Федеральная служба государственной статистики провела исследование с целью выяснить, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
В 1980 году среднестатистический житель РСФСР, сообщает Росстат, потреблял 117 килограмм картофеля в год. Показатель сократился вдвое — за минувший год среднестатистический россиянин потребил в пищу лишь 59 кг картошки, отмечают специалисты.
Заметно снизилось потребление молока и молочных продуктов — с 390 кг до 266 кг. То же можно сказать и о сахаре с конфетами — с 35 кг в 1980-м до 31 кг в 2018-м.
Зафиксировано снижение интереса и к хлебной продукции — со 112 кг до 96 кг за аналогичный период.
Граждане Российской Федерации стали есть больше мяса — 70 кг в год в 1980-м против 89 кг в году минувшем, сообщает Федеральная служба государственной статистики.
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