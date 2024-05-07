Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супруга Носкова заверила, что артиста выпишут из больницы в ближайшие дни
Как научиться быстро бегать на короткие дистанции?
Беременная Арзамасова улетела в Турцию с мужем и сыном
Стало известно, как договориться с банком о реструктуризации кредита
Рецепт запечённых куриных бёдрышек с лимоном и орегано
Владимир Путин: "мы не отказываемся от диалога с западными государствами"
Адвокат певицы Славы призвала Киркорова извиниться перед клиентками Хайдарова
Диетолог Дианова: спаржа полезна как для мужского, так и для женского организма
Мошенники украли у Оксаны Тимановской более 300 тысяч рублей
Владимир Путин назвал главный приоритет нового срока

Владимир Путин назвал народосбережение главной целью развития

1:19
Россия

Президент Владимир Путин в инаугурационной речи выделил главный приоритет внутренней политике на новый президентский срок, и это — народосбережение.

Владимир Путин назвал народосбережение главной целью развития
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"А это, прежде всего, народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти.

Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей".

Владимир Путин уделял проблеме демографии внимание на протяжении всего правления. Именно он был инициатором программы материнского капитала. Теперь маткапитал выдаётся на первого и второго ребёнка, разработано множество программ поддержки семей с детьми. Динамика численности населения региона является одним из показателей работы губернатора, в каждом послании Путин непременно упоминает про вопросы демографии. 

Демографическая ситуация в России является довольно неблагоприятной. Мало того, что сокращается количество женщин фертильного возраста, так и те немногие в подавляющем большинстве вовсе не собираются заводить детей. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Истеблишмент Польши шокирован бегством известного судьи в Минск Любовь Степушова Французские наёмники в рядах ВСУ. Смерть на чужбине и забвение Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Прилучный обжаловал решение Головинского суда о начислении алиментов бывшей жене
Экс-басиста "Короля и Шута" проверят на экстремизм из-за слов о россиянах
Рассказываем о пожарном жуке
Миллионер рассказал, почему он всегда летает эконом-классом
Собчак оценила наряд Дженнифер Лопес на Met Gala
Филипп Киркоров сообщил о съёмках в полнометражном фильме
Кинологи рассказали, как понять, умный питомец или нет
Серябкина отправилась на свидание с мужем в черном облегающем платье с декольте
Простые советы: как избавиться от отечности
У Волковой "волосы встали дыбом" от новости про "похороны" Клюева в "Ворониных"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников