Владимир Путин назвал главный приоритет нового срока

Владимир Путин назвал народосбережение главной целью развития

1:19 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент Владимир Путин в инаугурационной речи выделил главный приоритет внутренней политике на новый президентский срок, и это — народосбережение.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"А это, прежде всего, народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти.

Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей".

Владимир Путин уделял проблеме демографии внимание на протяжении всего правления. Именно он был инициатором программы материнского капитала. Теперь маткапитал выдаётся на первого и второго ребёнка, разработано множество программ поддержки семей с детьми. Динамика численности населения региона является одним из показателей работы губернатора, в каждом послании Путин непременно упоминает про вопросы демографии.

Демографическая ситуация в России является довольно неблагоприятной. Мало того, что сокращается количество женщин фертильного возраста, так и те немногие в подавляющем большинстве вовсе не собираются заводить детей.