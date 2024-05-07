Врач Рахматов: сложная операция требовала выверенности и слаженности каждого действия

В Тобольске подростку с болезнью Шпренгеля провели операцию

В Тобольскую областную больницу №3 на приём пришёл подросток. Он жаловался на боль в плече и ограниченную подвижность руки. После проведённых обследований была диагностирована болезнь Шпренгеля.

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Это редкая врождённая патология развития плечевого пояса, при которой одна лопатка расположена выше другой. Во время роста ребёнка развивается скованность движений, он не может полноценно поднять, сгибать и разгибать руку.

"Заболевание имело мышечную форму — наиболее благоприятную. Перед нами стояла задача по перенаправлению прикреплённых мышц в области лопатки. Сложная операция требовала выверенности и слаженности каждого действия, потому что в зоне вмешательства располагался нервный узел с множеством ответвлений”, — сообщил врач областной больницы №3 Алишер Рахматов.

Благодаря операции, удалось восстановить нормальную анатомию плеча и уменьшить деформацию лопатки. Это была первая подобная операция в области. После лечебно-реабилитационного курса подросток сможет вернуться к нормальному образу жизни.