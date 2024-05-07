Врач Рахматов: сложная операция требовала выверенности и слаженности каждого действия

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В Тобольске подростку с болезнью Шпренгеля провели операцию

Здоровье

В Тобольскую областную больницу №3 на приём пришёл подросток. Он жаловался на боль в плече и ограниченную подвижность руки. После проведённых обследований была диагностирована болезнь Шпренгеля.

В Тобольске подростку с болезнью Шпренгеля провели операцию
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Это редкая врождённая патология развития плечевого пояса, при которой одна лопатка расположена выше другой. Во время роста ребёнка развивается скованность движений, он не может полноценно поднять, сгибать и разгибать руку.

"Заболевание имело мышечную форму — наиболее благоприятную. Перед нами стояла задача по перенаправлению прикреплённых мышц в области лопатки. Сложная операция требовала выверенности и слаженности каждого действия, потому что в зоне вмешательства располагался нервный узел с множеством ответвлений”, — сообщил врач областной больницы №3 Алишер Рахматов.

Благодаря операции, удалось восстановить нормальную анатомию плеча и уменьшить деформацию лопатки. Это была первая подобная операция в области. После лечебно-реабилитационного курса подросток сможет вернуться к нормальному образу жизни.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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