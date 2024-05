Врач Рахматов: сложная операция требовала выверенности и слаженности каждого действия

В Тобольскую областную больницу №3 на приём пришёл подросток. Он жаловался на боль в плече и ограниченную подвижность руки. После проведённых обследований была диагностирована болезнь Шпренгеля.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain