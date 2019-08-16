Специалисты связали низкое потребление картофеля с разнообразием еды

Значительное сокращение потребления картофеля жителями России по сравнению с советскими временами связано с ростом разнообразия продуктов, а не со снижением уровня доходов населения. Такое мнение высказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

"Сорок лет назад в Советском Союзе не было ни фруктов, ни ягод, поэтому наедались картошкой, это был традиционный продукт, и больше ничего не было. То, что фруктов и овощей стали есть больше, как раз говорит о развитии потребления", - цитирует ее слова агентство ТАСС.

По мнению доктора медицинских наук Альфреда Богданова, изменение объемов потребления тех или иных продуктов связано с изменением вкусовых привычек и пищевого поведения населения.

"С течением времени всегда происходят естественные сдвиги по потреблению различных групп продуктов в зависимости от изменяющихся условий и продуктов в нашей продовольственной корзине", - считает специалист.

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные о том, что в минувшем году россияне потребили в два раза меньше картофеля, чем жители РСФСР в 1980 году. Потребление молока и молочных продуктов снизилось с 390 кг до 266 кг, хлебной продукции - с 112 кг до 96 кг, сахара - с 35 кг до 31 кг.

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