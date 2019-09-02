Туры могут подорожать на 5% из-за роста цен на авиабилеты

Стоимость туров может вырасти примерно на 5% из-за подорожания авиабилетов. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он сказал агентству "Москва", что стоимость растет из-за повышения цен на топливо. "На 10% стоимость тура вряд ли подорожает. На востребованные направления - да, возможно, будет коррекция, а там где необходимо наоборот генерировать потоки - подорожания не будет", - отметил Барзыкин.

Ранее "Известия" сообщили, что стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет на 9-10%. Об этом изданию сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.

В I квартале авиакомпании потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом операционные убытки перевозчиков в прошлом году составили примерно 54 млрд рублей.

Одним способов поддержки авиакомпаний, который поможет сдерживать цены на билеты, должен стать демпфер - компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.

Источник фото: сайт Госдумы

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