Стали известны самые трендовые товары 2019 года

Сервис объявлений "Юла" составил рейтинг самых популярных товаров на основе запросов пользователей. Также учитывалось количество созданных объявлений и реальных продаж. По итогам исследования, каждому товару было присвоено определенное количество рейтинговых баллов.

Наибольшее количество баллов получили гаджеты: смарт-часы, фитнес-браслеты, беспроводные наушники AirPods, электросамокаты и iPhone XR/XS. На седьмом месте топа оказались популярные кроссовки Balenciaga. Пятнадцатое место заняла игрушечная акула из IKEA, а на двадцатом месте оказалась картонная Ольга Бузова.

Также в десятку самых популярных товаров вошли мишки из роз и квадрокоптеры. Игрушечная акула из IKEA смогла войти в двадцатку рейтинга благодаря хайпу, который разразился в соцсетях.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о необычном товаре, который стал очень популярным в Китае. Китайцы, которых измучил постоянный смог в городах, стали активно покупать баллоны со "свежим воздухом скалистых гор", привезенные из Канады. Занимается поставкой необычной продукции канадский старатп Vitality Air, основанный в прошлом году в городе Эдмонтон.

Читайте также:

Топ-10 компаний, контролирующих мировую еду и напитки