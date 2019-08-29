Робот "Федор" не смог идентифицировать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, два дня назад российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега посетили павильон "Роскосмоса" на МАКС-2019. Они связались по телемосту с находящимися на Международной космической станции Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.
"После общения с @KremlinRussia и еще одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз", - говорится в Twitter робота.
Во вторник "Союз МС-14" с первым российским антропоморфным роботом "Федором" успешно состыковался с МКС. Первая попытка, предпринятая в субботу, была недачной из-за поломки оборудования системы стыковки на модуле "Поиск".
В "Роскосмосе" ранее сообщили, что космонавтам предстоит тестировать системы робота Skybot F-850 в условиях космического полёта. Основным его назначением является проведение особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе.
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