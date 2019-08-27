Робот "Федор" отшутился по поводы стыковки "Союза МС-14" с Международной космической станции на три дня позже запланированного.
В аккаунте человекоподобного робота в Twitter появилась следующая запись: "Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы".
Напомним, что "Союз МС-14" с "Федором" на борту успешно причалил к МКС со второго раза.
Первая попытка, предпринятая 24 августа, прошла неудачно в связи с поломкой оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.
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