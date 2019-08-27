Робот "Федор" пошутил по поводу задержки со стыковкой с МКС

Робот "Федор" отшутился по поводы стыковки "Союза МС-14" с Международной космической станции на три дня позже запланированного.

В аккаунте человекоподобного робота в Twitter появилась следующая запись: "Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы".

Напомним, что "Союз МС-14" с "Федором" на борту успешно причалил к МКС со второго раза.

Первая попытка, предпринятая 24 августа, прошла неудачно в связи с поломкой оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.