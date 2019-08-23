Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Первый фигурант по "делу Тейфа" получил приговор в США

Общество print

Алексей Поляков признал свою вину за участие в махинациях бывшего заместителя главы "Военторга" Леонида Тейфа и был оштрафован на 1,1 тысячи долларов.

Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины обвинил Полякова в нарушении иммиграционного законодательства и сокрытии своего уголовного прошлого при въезде в страну. Мужчина подвергался арестам не менее 12 раз, но в иммиграционные органы предоставил сведения лишь о пяти арестах.

Напомним, что по уголовному делу бывшего заместителя главы "Военторга" обвиняемыми являются еще четыре человека: сам Леонид Тейф, его жена Татьяна, а также супруги Тимофеевы, которые способствовали Тейфу в отмывании денежных средств. Бывшего чиновника обвиняют в организации заказного убийства, подкупе, приглашении и укрывательстве незарегистрированных лиц, нарушении иммиграционного законодательства, мошенничестве и других уголовных преступлениях. Но главное — за время своей работы в "Военторге" в 2010–2012 годах Тейф получил "откатов" от субподрядчиков на сумму более 150 миллионов долларов. Это была плата за помощь в заключении выгодных договоров с военным министерством.

Одним из самых крупных контрактов, к которому приложил руку Тейф, был договор на поставку кейтеринговых услуг для RBE Group Андрея Шокина. Холдинг получил 51% рынка питания для вооруженных сил, но конкуренты утверждают, что реальные цифры значительно больше — в RBE по факту контролировали почти 75% поставок. Это было подозрительно, ведь до этого Шокин занимался строительством — правда, не очень успешно. В Самаре и Самарской области компания заведовала рядом объектов — Дворец спорта, Центральный парк культуры и отдыха и другие площадки, но лишилась активов и обанкротила ряд предприятий, распродав имущество. Известно, что Шокин так и не вернул часть долгов кредиторам, в частности банку "Солидарность", группе "Союз", "Межрегиональной строительной компании "Самара" и самарскому представительству "Башнефти".

Под покровительством Тейфа руководство RBE Group могло не заботиться о качестве своих услуг, предоставляемых Минобороны. Когда чиновник ушел из "Военторга", закончился и контракт компании Шокина. Военное следствие показало, что компании холдинга RBE задолжали своим субподрядчикам более 150 млн рублей. В 2012 году генеральный директор ОАО "Военторг" Владимир Павлов заявил, что "факты нарушений договоренностей подтверждены двусторонними актами с прописанными нарушениями условий договора, выставленными претензиями и начисленными в результате проверок штрафами". Низкое качество продовольствия от RBE подтверждают многочисленные жалобы военных. Порции были уменьшены, вкусовые качества — отвратительные, вместо свежего мяса — просроченная тушенка.

К сожалению, после скандала в Минобороны RBE Group не прекратила работать в сфере общественного питания. Сегодня их дочерняя компания "Единая сеть питания" (ЕСП) поставляет продовольствие для пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта, в частности, поездов "Сапсан". При этом у самой "ЕСП" уже есть иск о банкротстве от ОАО "Завод контрактного производства "Пак тайм" за долг в 10,7 млн рублей, и это не единственная задолженность компании. А жалобы на обеды в вагонах-ресторанах поступают регулярно.

Пока дело Тейфа рассматривают в США, его "подопечные" в России продолжают наживаться на госконтрактах. Возможно, окончательное обвинения бывшего чиновника повлечет за собой обвинения и в адрес других участников махинаций, которые не только обворовывают бюджет, но и подвергают опасности жизнь и здоровье граждан своей страны, поставляя некачественные услуги.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы военторг леонид тейф алексей поляков
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Причины и профилактика язвы желудка
Стоматология
Как избавиться от ощущения сухости во рту
Евросоюз
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Новости Все >
В городе Шали в Чечне откроется мечеть имени Рамзана Кадырова
Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США
NASA назвало найденный на Марсе камень в честь группы Rolling Stones
МИД Китая посоветовал США обратить внимание на себя и не учить других
Роман российского писателя о Москве после ядерной войны экранизируют
В Москве в свой день рождения скончался известны бодибилдер
Первый фигурант по "делу Тейфа" получил приговор в США
Таможенники пресекли ввоз в РФ разделочных досок с портретом Гитлера
В сочинском зоопарке родился белый кенгуренок с розовыми глазами
Сборная Китая натурализует девять футболистов перед ЧМ-2022
Последние материалы
NASA назвало найденный на Марсе камень в честь группы Rolling Stones
МИД Китая посоветовал США обратить внимание на себя и не учить других
Роман российского писателя о Москве после ядерной войны экранизируют
Первый фигурант по "делу Тейфа" получил приговор в США
Таможенники пресекли ввоз в РФ разделочных досок с портретом Гитлера
В сочинском зоопарке родился белый кенгуренок с розовыми глазами
Сборная Китая натурализует девять футболистов перед ЧМ-2022
В Нижнем Новгороде поймали бежавших из психиатрической лечебницы мужчин
Больше половины россиян самостоятельно подбирают лекарства при болезни
Вашингтон предлагал Дании продать Гренландию США еще в прошлом году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет

Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Главным хитом этого лета в Москве стала песня 17-летней певицы из США
Культура
Главным хитом этого лета в Москве стала песня 17-летней певицы из США
Военные новости
Эксперты: сменившие позывные истребители ВВС Израиля обманули С-400
Общество
В Госдуме предложили выделять семьям "первосентябрьский капитал"
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет

Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Кудрин: силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве
Политика. Новости и аналитика
Кудрин: силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве
Политика. Новости и аналитика
Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине
Мир. Новости мира
Приглашение России на саммит G7 говорит о сложной ситуации в "семерке"
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет

Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Чиновница, обозвавшая жертв паводка "быдлом", носит часы за 2 млн руб.
Общество
Чиновница, обозвавшая жертв паводка "быдлом", носит часы за 2 млн руб.
Катастрофы
Андрей Караулов о засекреченной посадке в Дубае лайнера "Аэрофлота"
Глобальные
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
В Guardian подписали фотографию "Крым-Россия"
Роспотребнадзор: комаров-переносчиков опасных вирусов на Кубани нет
В Guardian подписали фотографию "Крым-Россия"
Единственный иностранный эксплуатант SSJ100 планирует их продать
Конструктор: российские роботы будут аватарами для космонавтов
В Guardian подписали фотографию "Крым-Россия"
В Guardian подписали фотографию "Крым-Россия"
''Армата'' оказалась небоеспособной
Единственный иностранный эксплуатант SSJ100 планирует их продать
В Guardian подписали фотографию "Крым-Россия"
Минобороны РФ скептически относится к возможностям платформы "Армата"
В Guardian подписали фотографию "Крым-Россия"
Россия может выдать Украине задержанных моряков до конца августа
В Guardian подписали фотографию "Крым-Россия"
Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине
Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине
Washington Examiner: Врагу не место в "Большой семерке"
Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине
В Совфеде предложили Зеленскому план признания Крыма российским
Профессор из Пекина сообщила, какая черта объединяет русских и китайцев
Профессор из Пекина сообщила, какая черта объединяет русских и китайцев
История и современность
Уфолог обнаружил на Марсе "египетский саркофаг"
Уфолог обнаружил на Марсе "египетский саркофаг"
В Иордании обнаружили доказательство войны из Библии
В Иордании обнаружили доказательство войны из Библии
Минобороны РФ скептически относится к возможностям платформы "Армата"
Минобороны РФ скептически относится к возможностям платформы "Армата"
''Армата'' оказалась небоеспособной
''Армата'' оказалась небоеспособной
У американцев есть российский танк Т-90
У американцев есть российский танк Т-90
США больше не предлагают Турции купить Patriot вместо российских С-400
США больше не предлагают Турции купить Patriot вместо российских С-400
Вместо Индии Россия: почему англичане очень вовремя нашли царство Ивана Грозного
Вместо Индии Россия: почему англичане очень вовремя нашли царство Ивана Грозного
Как правитель Валахии Влад стал Дракулой
Как правитель Валахии Влад стал Дракулой
"Началось?!": зачем над Донбассом подняли флаги России
"Началось?!": зачем над Донбассом подняли флаги России
Котики, Петлюра, АТО и "холопы": Украина запускает свой Голливуд
Котики, Петлюра, АТО и "холопы": Украина запускает свой Голливуд
Фотогалереи
Эти чудаковатые автолюбители 7 Фото Эти чудаковатые автолюбители
Кто лучше за собой следит 7 Фото Кто лучше за собой следит
Пришельцы из Книги Бытия 6 Фото Пришельцы из Книги Бытия
Их "мяу" для нас - закон! 7 Фото Их "мяу" для нас - закон!
Лесные "оборотни" 7 Фото Лесные "оборотни"
Домашнее
Достоинства и недостатки домашнего обучения
Врачи рассказали об опасности мытья курицы перед приготовлением
Живший 20 млн лет назад примат помог раскрыть тайну эволюции мозга
Яна Рудковская собирается застраховать свои ноги
Специалисты выяснили, может ли рыбий жир защитить от диабета
Диетологи рассказали, как лучше есть грибы
Профилактика и лечение сонного паралича
Американские специалисты создали аналог сливочного масла из воды
В Ульяновске еще одна женщина отравилась подсолнечным маслом
В Ульяновске еще одна женщина отравилась подсолнечным маслом
Врачи рассказали о полезных свойствах хурмы
Врачи рассказали о полезных свойствах хурмы
Как носить велосипедки
Как носить велосипедки
Пять самых жестоких знаков Зодиака
Пять самых жестоких знаков Зодиака
Ученые назвали полезные для крови продукты
Ученые назвали полезные для крови продукты
Анастасия Волочкова вышла замуж
Анастасия Волочкова вышла замуж
Внучка умершей актрисы Александры Назаровой не может проститься с бабушкой
Внучка умершей актрисы Александры Назаровой не может проститься с бабушкой
Нетрадиционные способы борьбы с простудой
Нетрадиционные способы борьбы с простудой
Как самостоятельно сделать мебель из поддонов
Как самостоятельно сделать мебель из поддонов
Выбираем мебель: на что обратить внимание
Выбираем мебель: на что обратить внимание
Забавные фото
Зверская охота 5 Фото Зверская охота
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ