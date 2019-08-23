Первый фигурант по "делу Тейфа" получил приговор в США

Алексей Поляков признал свою вину за участие в махинациях бывшего заместителя главы "Военторга" Леонида Тейфа и был оштрафован на 1,1 тысячи долларов.

Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины обвинил Полякова в нарушении иммиграционного законодательства и сокрытии своего уголовного прошлого при въезде в страну. Мужчина подвергался арестам не менее 12 раз, но в иммиграционные органы предоставил сведения лишь о пяти арестах.

Напомним, что по уголовному делу бывшего заместителя главы "Военторга" обвиняемыми являются еще четыре человека: сам Леонид Тейф, его жена Татьяна, а также супруги Тимофеевы, которые способствовали Тейфу в отмывании денежных средств. Бывшего чиновника обвиняют в организации заказного убийства, подкупе, приглашении и укрывательстве незарегистрированных лиц, нарушении иммиграционного законодательства, мошенничестве и других уголовных преступлениях. Но главное — за время своей работы в "Военторге" в 2010–2012 годах Тейф получил "откатов" от субподрядчиков на сумму более 150 миллионов долларов. Это была плата за помощь в заключении выгодных договоров с военным министерством.

Одним из самых крупных контрактов, к которому приложил руку Тейф, был договор на поставку кейтеринговых услуг для RBE Group Андрея Шокина. Холдинг получил 51% рынка питания для вооруженных сил, но конкуренты утверждают, что реальные цифры значительно больше — в RBE по факту контролировали почти 75% поставок. Это было подозрительно, ведь до этого Шокин занимался строительством — правда, не очень успешно. В Самаре и Самарской области компания заведовала рядом объектов — Дворец спорта, Центральный парк культуры и отдыха и другие площадки, но лишилась активов и обанкротила ряд предприятий, распродав имущество. Известно, что Шокин так и не вернул часть долгов кредиторам, в частности банку "Солидарность", группе "Союз", "Межрегиональной строительной компании "Самара" и самарскому представительству "Башнефти".

Под покровительством Тейфа руководство RBE Group могло не заботиться о качестве своих услуг, предоставляемых Минобороны. Когда чиновник ушел из "Военторга", закончился и контракт компании Шокина. Военное следствие показало, что компании холдинга RBE задолжали своим субподрядчикам более 150 млн рублей. В 2012 году генеральный директор ОАО "Военторг" Владимир Павлов заявил, что "факты нарушений договоренностей подтверждены двусторонними актами с прописанными нарушениями условий договора, выставленными претензиями и начисленными в результате проверок штрафами". Низкое качество продовольствия от RBE подтверждают многочисленные жалобы военных. Порции были уменьшены, вкусовые качества — отвратительные, вместо свежего мяса — просроченная тушенка.

К сожалению, после скандала в Минобороны RBE Group не прекратила работать в сфере общественного питания. Сегодня их дочерняя компания "Единая сеть питания" (ЕСП) поставляет продовольствие для пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта, в частности, поездов "Сапсан". При этом у самой "ЕСП" уже есть иск о банкротстве от ОАО "Завод контрактного производства "Пак тайм" за долг в 10,7 млн рублей, и это не единственная задолженность компании. А жалобы на обеды в вагонах-ресторанах поступают регулярно.

Пока дело Тейфа рассматривают в США, его "подопечные" в России продолжают наживаться на госконтрактах. Возможно, окончательное обвинения бывшего чиновника повлечет за собой обвинения и в адрес других участников махинаций, которые не только обворовывают бюджет, но и подвергают опасности жизнь и здоровье граждан своей страны, поставляя некачественные услуги.