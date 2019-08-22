В центре Блохина опровергли данные о массовом сокращении

В НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина не ожидается массового сокращения специалистов и услуг. Так в пресс-службе центра сообщили «Интерфаксу».

Ранее в Сети оказался опубликован приказ об изменении штатного расписания и сокращения более 700 сотрудников центра. Пресс-служба уточнила, что речь шла о незанятых вакантных ставках. Утверждается, что столько вакансий НМИЦ онкологии имени Блохина ни к чему в связи с существенной сменой технологий для лечения, при которых проводимое на койке время существенно сократилось.

Текущее штатное расписание, по этим данным, было разработано еще в 90-е годы прошедшего века. Таким образом, реально работающих людей увольнять не будут и не намерены закрывать структурные подразделения, а также сокращать количество представляемых в онкоцентре медицинских услуг.

Ранее «Правда.Ру» писала, что в ходе проверки онкоцентра им. Н. Н. Блохина обнаружены мумифицированные трупы, которые не были вскрыты с начала века.

Фото: docplayer.ru