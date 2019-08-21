Кабмин поручил наладить поставки иностранных психотропных лекарств

Правительство поручило Министерству здравоохранения России определить потребности в наркотических и психотропных препаратах, которые не производятся в стране. Об этом сообщает секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

По итогам оценки ведомство примет решение о закупках из-за рубежа диазепама, фенобарбитала, медозалама. "При положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей", - отмечают в секретариате.

Напомним, 15 августа сотрудники таможни задержали жительницу Москвы, которая забирала с почты заказанные таблетки. В отношении женщины возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических и психотропных средств (часть 1 статьи 229.1 УК России). Позднее москвичка объяснила, что купила за рубежом лекарство, содержащее клобазам, для своего сына с эпилепсией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион раскритиковал запрет на государственные закупки импортных препаратов и медицинского оборудования. Правительству следовало посоветоваться с Министерством здравоохранения, прежде чем принимать такое решение.

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