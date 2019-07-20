В РПЦ не одобрили запрет на госзакупки импортных лекарств

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион раскритиковал запрет на государственные закупки импортных препаратов и медицинского оборудования. Правительству следовало посоветоваться с Министерством здравоохранения, прежде чем принимать такое решение.

"Политика импортозамещения не должна приводить к тому, что люди будут терять здоровье. Когда человек делает выстрел, он должен позаботиться, чтобы пуля рикошетом не ударила ни в него самого, ни в окружающих, а чтобы она поразила конкретную цель", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, принимая такое решение, чиновники должны были узнать, существуют ли отечественные аналоги лекарств и оборудования, которые попали под запрет. Импортозамещение медицинских препаратов и аппаратуры является очень опасной темой, поскольку "далеко не всегда аналоги оказывают то же самое действие, какое оказывают различные импортные лекарства или медицинские приборы".