Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал беспрецедентным применение силы сотрудниками правоохранительными органами на протестных акциях в Москве.
Он написал в Twitter, что на этот факт обращает внимание Совет при президенте по правам человека, и он поддерживает это обращение.
"Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле", - заключил Кудрин.
Накануне СПЧ обратился к главам МВД, Росгвардии и Следственного комитета с просьбой проверить информацию о необоснованном и незаконном применении спецсредств и физической силы к участникам митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Члены совета отмечают, что применялись, в частности, дубинки, причем в тех случаях, когда необходимость в этом отпала, а задерживаемый "обезврежен, окружен и не оказывает сопротивления".
Источник фото: сайт Счетной палаты
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