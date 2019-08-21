Семьям предложено выделять деньги на 1 сентября

Для семей с детьми-школьниками предложено ввести так называемый первосентябрьский капитал, который бы выдавался в начале учебного года, сообщает RT.

Инициатива исходит от замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова. Эти деньги призваны помочь собрать ребенка в школу, что довольно непросто, по мнению автора идеи, в финансовом плане, особенно в регионах. Так, отмечается, что в 2018 году средняя стоимость всех школьных принадлежностей вместе составила примерно 11 400 рублей.

Предложение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Ранее оператор фискальных данных "Платформа ОФД" установил путем подсчетов, что средний чек школьного набора в 2019 года составил 10,7 тысяч рублей. Это на 2% больше, чем средняя его стоимость в 2018 году.

Фото: volgogradru.com