Для семей с детьми-школьниками предложено ввести так называемый первосентябрьский капитал, который бы выдавался в начале учебного года, сообщает RT.
Инициатива исходит от замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова. Эти деньги призваны помочь собрать ребенка в школу, что довольно непросто, по мнению автора идеи, в финансовом плане, особенно в регионах. Так, отмечается, что в 2018 году средняя стоимость всех школьных принадлежностей вместе составила примерно 11 400 рублей.
Предложение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Ранее оператор фискальных данных "Платформа ОФД" установил путем подсчетов, что средний чек школьного набора в 2019 года составил 10,7 тысяч рублей. Это на 2% больше, чем средняя его стоимость в 2018 году.
Фото: volgogradru.com
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