Средняя стоимость школьного набора возросла на 2% в 2019 году

Оператор фискальных данных "Платформа ОФД" подсчитал, что средний чек школьного набора в 2019 года составил 10,7 тысяч рублей. Это на 2% больше, чем средний чек школьного набора в 2018 году.

В список покупок входят: настольная лампа, пенал с канцтоварами, рюкзак, школьная форма, юбка либо брюки, рубашки или блузка, а также кроссовки и туфли. В российской столице такой набор в среднем будет стоить 15 тысяч рублей. За год его стоимость увеличилась на 6%.

По данным оператора фискальных данных, наибольший рост стоимости наблюдается у блузок и рубашек. Сейчас средний чек на покупку рубашки составляет 1,1 тысяч рублей, что на 30% больше, чем в 2018 году. В то же время туфли подешевели в среднем до 1,3 тысяч рублей, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, "Правда.Ру" проверяла действительно ли школьная форма сократит расходы родителей на сборы ребенка в школу.

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