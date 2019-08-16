От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову из-за шутки про блокаду

Общественные активисты обратились в Генеральную прокуратуру России с требованием заблокировать аккаунт певицы Ольги Бузовой в Instagram. Причиной обращения стало видео, на котором она смеется и называется себя в шутку блокадницей.

"Прошу принять меры в связи с размещением телеведущей Бузовой видеоролика в Instagram, где она в шуточной форме сравнила себя с блокадницей", - отмечается в письме.

По мнению авторов обращения, ужас, голод и лишения в период блокады Ленинграда не должны быть предметом для шуток. Своим видео певица оскорбляет ветеранов и растлевает молодежь, считают заявители.

Ранее Бузова опубликовала видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку, а затем, смеясь, объясняет своей поступок: "Ну вкусно мне! Я - блокадница". Многие подписчики не оценили шутку артистки. Сама же Бузова назвала негативную реакцию пользователей "странной". По ее словам, она родилась в Ленинграде и детство провела со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду, поэтому в семье "принято было всегда доедать все".

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